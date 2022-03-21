В Красноармейском районе четыре единоросса выиграли довыборы в Березовский сельсовет

На выборах в селе работали наблюдатели региональной Общественной палаты

В Красноармейском районе подведены итоги довыборов депутатов в совет Березовского сельского поселения. Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе избиркома Челябинской области, все четыре мандата достались кандидатам от «Единой России».



По данным пресс-службы облизбиркома, новыми депутатами стали индивидуальные предприниматели Андрей Алабугин и Любовь Кайгородова, заведующая детским садом из села Миасского Ксения Кублова и учитель математики Октябрьской сельской школы Елена Семенова. Все кандидаты набрали более чем по 62 процента голосов. Явка была не слишком высока: 32,7 процента, то есть на выборы пришли 676 человек.

«Обычно выборы местного масштаба вызывают у избирателей меньший интерес, чем выборы федерального уровня. Именно поэтому ждать ажиотажа на выборах сельского поселения а тем более на дополнительных выборах — не приходилось. Процент явки избирателей, которые посетили участки, вполне укладывается в общероссийский. Так, в России он колеблется в районе 30 процентов, а в Березовском сельском поселении он составил 32,72 процента», — прокомментировала член Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Челябинской области Наталья Балынская.

За ходом довыборов наблюдал и лично председатель областной Общественной палаты Николай Дейнеко. По его словам, в процессе выборов наблюдатели и члены местного избиркома приняли несколько жалоб, но они оказались необоснованными.

«Побывал в Красноармейском районе, пообщался с местными кандидатами и наблюдателями. Все люди разные, интересные, с различными взглядами, идеями и целями. Хочется отметить, что с каждым годом количество наблюдателей на избирательных участках растет, как и растет доверие к институту наблюдения. Это очень хорошо и напрямую влияет на легитимность выборов. Много молодежи, что особенно радует», — резюмировал Николай Дейнеко.

Напомним, штаб по наблюдению за выборами при Общественной палате региона был сформирован в марте 2021 года. К выборам в Госдуму в сентябре 21-го обучение прошли более 2,5 тысячи волонтеров. «Боевое крещение» они получили на довыборах в 18 муниципалитетах Челябинской области в июне 2021 года.

