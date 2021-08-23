В Коркинском районе прошли довыборы в два совета депутатов

В обоих случаях победили кандидаты от «Единой России»

22 августа жители Коркинского района приняли участие в довыборах в городской совет административного центра муниципалитета и в представительный орган Первомайского сельского поселения, сообщает пресс-служба областного избиркома. В обоих случаях победили кандидаты от партии «Единая Россия».



По данным избирательной комиссии Челябинской области, на мандат депутата Коркинского горсовета по избирательному округу № 7 претендовали семь человек, в том числе три самовыдвиженца. В голосовании приняли участие 10,12 процента жителей округа, победу одержал бывший вице-мэр (и бывший офицер милиции) Андрей Шиленберг. Андрей Гарикович баллотировался от партии «Единая Россия» и набрал 62,15 процента голосов. На втором месте оказался самовыдвиженец Александр Федулеев. В начале 2010-х он уже занимал кресло городского депутата, тогда выступал от «Справедливой России». 22 августа 2021 года ему удалось привлечь голоса 18 процентов избирателей.

Кандидаты от КПРФ и «Справедливой России — За Правду» на довыборах набрали чуть более чем по пять процентов голосов, представитель ЛДПР — менее одного процента. Один из самовыдвиженцев, Александр Русских, получил голоса 2,26 процента участвовавших в выборах коркинцев, другой, Владимир Торбин, не сумел привлечь ни одного голоса.

Более активными оказались жители Первомайки, где выбирали депутата по округу № 11. Здесь борьба развернулась между пятью кандидатами — четырьмя представителями парламентских партий и одним самовыдвиженцем. На избирательный участок пришли 31,96 процента избирателей. Большинство — почти 70 процентов из них — отдали предпочтение кандидату от «Единой России», предпринимателю Оксане Федосеевой. Второе место занял справедливоросс Сергей Акимов (24,52 процента). Коммунист Борис Карпенков набрал 2,58 процента голосов, представитель ЛДПР Татьяна Щипунова и самовыдвиженец Марина Волкова набрали только по 0,65 процента.

И в Коркинском, и в Первомайском поселениях на избирательных участках работали наблюдатели от регионального Общественного штаба по контролю за выборами, созданного весной 2021 года при областной Общественной же палате. Как заявил председатель ОП Южного Урала Николай Дейнеко, обстановка на участках была спокойная, в течение дня поступали сигналы о возможных нарушениях, но ни один из них в ходе проверки не подтвердился.