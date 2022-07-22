В конкурсе на пост главы Агаповского района будут участвовать 16 человек

22 июля — последний день подачи документов в конкурсную комиссию

Конкуренция в конкурсе на соискание должности главы Агаповского района будет жесткой: по данным администрации муниципалитета, только за 21 июля документы для участия в отборе кандидатов подали восемь человек. Всего, таким образом, за должность будут бороться 16 претендентов.



По данным администрации Агаповского района, 21 июля к уже зарегистрированным кандидатам присоединились еще восемь человек. В их числе три чиновника: замглавы района Алексей Мирошин, начальник управления имущества и и земельных отношений Татьяна Лукашова и начальник отдела юридической службы и закупок УИЗО Максим Бондаренко. Кроме них — школьный учитель из Первомайского поселения Ксения Бородина, самозанятый Алексей Бендюковский, инженер-строитель ООО «УАМ» Александр Железнов, машинист экскаватора ООО «Строительный комплекс» Владимир Дрогин и председатель областной ассоциации предприятий по выращиванию овощей Андрей Спицын.

Напомним, ранее на конкурс заявлялись восемь участников, в том числе два сотрудника ПАО «ММК» и два работника медиасферы.

Конкурсные процедуры в районе стартуют 30 августа.

Напомним, должность главы Агаповского района стала вакантной после отставки Байдавлета Тайбергенова, арестованного по обвинению в получении крупной взятки.