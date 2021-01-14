В Кизильском районе на пост главы претендуют шесть человек

За кресло поборются судебный пристав, инженер-дорожник и директор школы

В Кизильском районе полным ходом идет подготовка к конкурсу на соискание должности главы муниципального образования: срок полномочий действующего главы Александра Селезнева истекает через две недели. Как сообщил Первому областному информагентству начальник управления внутренней политики правительства области Виталий Шиков, на 22 января назначено первое заседание конкурсной комиссии, 26 января состоится второе. 29 января, день в день в срок окончания полномочий Селезнева, депутаты должны проголосовать за одного из финалистов конкурса. Сам Шиков 14 января находился в Кизиле, консультировал аппарат депутатского собрания по вопросам организации конкурса.



В управлении внутренней политики сообщили, что на пост главы района претендуют шесть человек. Среди них — действующий глава Александр Селезнев. Еще один чиновник — довольно известный в районе Сергей Пермяков, начальник отдела по делам ГО и ЧС. Кроме того, за кресло главы намерены бороться директор кизильской школы № 2 Любовь Смелова, старший судебный пристав местного подразделения Николай Анисимов, главный инженер ООО «Кизилдорстрой» Сергей Сафонов. Шестой — депутат Кизильского райсобрания, общественный помощник регионального бизнес-омбудсмена, гендиректор ООО «Регион» Дмитрий Кириллов.

Добавим, согласно опубликованному сегодня на портале правовой информации распоряжению губернатора Алексея Текслера, в состав конкурсной комиссии от области войдут Виталий Шиков, его заместитель Алексей Ильиных и председатель комитета ЗСО по законодательству и местному самоуправлению Анатолий Брагин.