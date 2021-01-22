В Кизильском районе идет конкурс среди кандидатов на должность главы

Комиссия провела предварительное заседание

Сегодня в Кизильском районе состоялось предварительное заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования.



Напомним, документы на рассмотрение комиссии подали шесть человек: действующий глава района Александр Селезнев, директор школы Любовь Смелова, начальник ГО и ЧС администрации района Сергей Пермяков, сотрудник управления федеральной службы судебных приставов Николай Анисимов, сотрудник ООО «Кизилдорстрой» Сергей Сафонов и районный депутат Дмитрий Кириллов. Решением комиссии по отбору кандидатур на должность главы Кизильского района все шестеро допущены к участию в конкурсе.



26 января состоится второе заседание конкурсной комиссии. 29 января, день в день в срок окончания полномочий Селезнева, депутаты должны проголосовать за одного из финалистов конкурса. В состав конкурсной комиссии от области вошли Виталий Шиков, его заместитель Алексей Ильиных и председатель комитета ЗСО по законодательству и местному самоуправлению Анатолий Брагин.