Сегодня в Кизильском районе состоялось предварительное заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования.
Напомним, документы на рассмотрение комиссии подали шесть человек: действующий глава района Александр Селезнев, директор школы Любовь Смелова, начальник ГО и ЧС администрации района Сергей Пермяков, сотрудник управления федеральной службы судебных приставов Николай Анисимов, сотрудник ООО «Кизилдорстрой» Сергей Сафонов и районный депутат Дмитрий Кириллов. Решением комиссии по отбору кандидатур на должность главы Кизильского района все шестеро допущены к участию в конкурсе.
26 января состоится второе заседание конкурсной комиссии. 29 января, день в день в срок окончания полномочий Селезнева, депутаты должны проголосовать за одного из финалистов конкурса. В состав конкурсной комиссии от области вошли Виталий Шиков, его заместитель Алексей Ильиных и председатель комитета ЗСО по законодательству и местному самоуправлению Анатолий Брагин.
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