В Катав-Ивановском районе первым замом главы стала профессиональный адвокат

Галина Мигранова уже второй раз будет работать с действующим главой муниципалитета

С 13 мая приступила к работе в должности первого заместителя главы Катав-Ивановского района Галина Мигранова, профессиональный адвокат, нотариус и бывший мировой судья. Она сменила на этой должности Алексея Захарова, проработавшего в райадминистрации почти десять лет, сообщает пресс-служба муниципального района.



В качестве первого заместителя Галина Мигранова будет еще и руководить аппаратом администрации.

«Галину Вадимовну я знаю давно как профессионального, порядочного и очень внимательного к окружающим человека. Мы вместе работали в администрации Трехгорного с 2005 по 2009 год. Она настоящий специалист своего дела, ее приход пойдет администрации и муниципалитету только на пользу», — прокомментировал назначение глава Катав-Ивановского района Николай Шиманович.

По данным пресс-службы администрации района, новому первому заместителю главы 52 года, она родом из Юрюзани. Окончила Челябинский юридический техникум и Уральскую академию госслужбы, работает с 1989 года. Была руководителем Юрюзанской государственной нотариальной конторы, затем переехала в ЗАТО Трехгорный. Здесь трудилась мировым судьей, возглавляла отдел по кадрам и распределению жилья мэрии, затем управляла делами администрации. Уйдя с муниципальной службы, стала управляющей дополнительного офиса «Трехгорный» Челябинского филиала АКБ «Российский капитал». В 2014 году организовала в «запретке» свой адвокатский кабинет, в котором и работала до вчерашнего дня.