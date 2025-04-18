В Катав-Ивановском районе назначен временно исполняющий полномочия главы

Решение принято на внеочередном заседании местного собрания депутатов

Депутаты собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района на внеоччередном заседании 17 апреля отправили в отставку главу муниципалитета Николая Шимановича, в отношении которого вступил в силу обвинительный приговор, сообщает корреспондент ИА "Первое областное со ссылкой на пресс-службу администрации.

Напомним, теперь уже бывший глава признан виновным в мошенничестве на 4 миллиона рублей в период своей работы адвокатом. При когов вступил в силу накануне после утверждения апелляционного определения Челябинского облсуда.

До проведения конкурса по выборам главы муниципалитета его обязанности решением депутатов возложены на вице-спикера собрания депутатов Катав-Ивановского района Александра Васильева.