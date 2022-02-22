В Катав-Ивановском районе глава избран секретарем местного отделения партии «Единая Россия»

Николай Шиманович отправится делегатом на XXХVII Конференцию Челябинского регионального отделения

В Катав-Ивановском районе состоялась отчетно-выборная конференция местного отделения партии «Единая Россия», на которой избрали нового секретаря. Им стал глава района Николай Шиманович, он пришел на смену Александру Васильеву. 42 делегата из 44 зарегистрированных выбрали действующего главу, сообщает пресс-служба Катав-Ивановского района.

Почетными гостями XXIX Конференции стали заместитель секретаря Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» Станислав Мошаров, депутат Законодательного собрания Челябинской области Александр Решетников и председатель районного Совета ветеранов Владимир Марухин.

Повестка конференции включала несколько вопросов, в числе которых — избрание секретаря местного отделения партии, нового состава местного политического совета, избрание местной контрольной комиссии, а также выбор делегатов на XXХVII Конференцию Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия». По итогам голосования секретарем избран Николай Шиманович, глава муниципалитета, за него проголосовали 42 делегата из 44 зарегистрированных на конференции.

В ходе тайного голосования также были переизбраны члены местного политсовета, куда вошли 23 члена партии, в том числе 10 человек — секретарей первичных отделений.

Делегатом от местного отделения для участия в работе в XXХVII Конференции Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия», так же избран Николай Шиманович.

Ранее в Челябинской области секретарями местных отделений партии избраны глава Курчатовского района Челябинска Сергей Антипов, глава Ленинского района Александр Орел, глава Троицкого района Тимур Мухамедьяров и глава Уйского района Вениамин Владельщиков, глава Миасского округа Григорий Тонких.