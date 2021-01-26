В Катав-Ивановске остались только два кандидата на пост главы района

Десять человек срезались на комиссии под председательством Станислава Мошарова

На пост главы Катав-Ивановского района по итогам финального заседания конкурсной комиссии претендуют только два человека, сообщили Первому областному информационному агентству в управлении внутренней политики Челябинской области. По словам руководителя ведомства Виталия Шикова, отбор прошли только «варяги»: первый заместитель мэра соседнего Усть-Катава Сергей Харитонов и экс-глава ЗАТО Трехгорный Николай Шиманович. 28 января катав-ивановские депутаты выберут одного из них.



Напомним, конкурс в Катав-Ивановском районе проходит уже второй раз: осенью он не состоялся из-за действующего главы Евгения Киршина и спикера райсобрания Николая Рудакова. 21 января на первом заседании конкурсной комиссии отбор прошли 13 кандидатов, в том числе Киршин и Марат Шаюков, бывший глава района, получивший судимость за вымогательство. Однако в тот же день Киршин снялся с конкурса. 25 января комиссия срезала Шаюкова и еще девять кандидатов.