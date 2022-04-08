В Каслях глава города объявила о готовности сложить полномочия

Екатерину Васенину не устраивает перспектива слияния с районом

Глава Каслинского городского поселения Екатерина Васенина накануне объявила о своей готовности сложить полномочия. Руководитель муниципалитета опубликовала у себя на странице «Вконтакте» признание, назвав его открытым обращением к губернатору Алексею Текслеру. Женщину не устраивает перспектива объединения с администрацией района. В свою очередь демарш чиновницы оценила председатель местной общественной палаты Наталья Фишер и связала проблемы города с некомпетентностью руководства муниципалитета. Подробнее — в материале.

Екатерина Васенина работает главой Каслинского поселения с 2019 года. В 2017 году она была избрана главой, но по решению суда покинула пост.

На этот раз чиновница решила пойти на крайние меры публично и эмоционально. На своей странице «Вконтакте» она рассказала, как сложно руководить поселением.

«Я готова сложить полномочия во благо жителей. Я выходила с предложениями о своем видение объединения администраций на главу Каслинского муниципального района в 2017 году, ответа не получила», — пишет чиновница.

Она отметила, что в «на протяжении не одного десятка лет Каслинский район является местом войны определенных заинтересованных групп». Население уезжает в крупные города. Женщину волнует трудоустройство сотрудников городской администрации после слияния муниципалитетов.

«Наверное, в свете того, что мной подано заявление на конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Каслинского муниципального района, заявление об отсутствии беспокойств за мою судьбу выглядит неискренним. Но я с чистым сердцем говорю, что у меня нет желания быть главой района, просто меня возмущает безальтернативность данного конкурса», — написала Екатерина Васенина.

В своем письме она пригласила главу региона в Касли, встретиться и рассказать о ее видении решения проблем.

Письмо получило отклик местного председателя Общественной палаты Натальи Фишер. Ответ получился не эмоциональный, чем обращение Екатерины Васениной.

«Госпожа Васенина не просто жительница и мать, а целый глава города, от работы которого зависит благополучие 15 тысяч человек.[...] Администрация умудрилась обанкротить „Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства“ (управляющая компания города Касли) и накопить долги на сумму 40,5 миллионов рублей, которых у города не было. Были остановлены работы по благоустройству города, в том числе, было выключено уличное освещение на 3 месяца. И только по распоряжению Губернатора Челябинской области уличное освещены было включено. По плану госпожи Васениной город мог рассчитаться с долгами закрыв Физкультурно-спортивный комплекс и кинотеатр „Россия“, при этом сократив штат сотрудников и продав всю эту недвижимость. Слава Богу ей не позволили это сделать», — описывает события последних лет в Каслях местная жительница.

Она написала, что в итоге проблемы муниципалитета пришлось решать через областной бюджет.

«Складывается ощущение, что глава Каслинского городского поселения просто не знает, что по всей России муниципалитеты будут укрупняться, соответствующий закон совсем скоро будет принят. [...] Я понимаю, что сложно найти в бюджете 60 миллионов рублей для погашения долгов муниципальных предприятий, но надеюсь, что Вы сможете реально оценить обстановку, найти свою совесть и способность достойно уйти, прекратив причинять ущерб нашему любимому городу», — резюмирует свое письмо Наталья Фишер.

Информационное агентство будет следить за развитием событий.