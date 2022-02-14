В Карталинском районе уволился замглавы муниципалитета по ЖКХ

Причины ухода Александра Аскерова не объясняются

14 февраля стало последним рабочим днем для заместителя главы Карталинского района по ЖКХ Александра Аскерова. Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе администрации муниципалитета, Аскеров увольняется по собственному желанию.



Александру Аскеровичу 63 года, на должность он был приглашен действующим главой района Анатолием Вдовиным после победы последнего на конкурсе весной 2020 года.

Временно исполняющим обязанности «коммунального» замглавы назначен руководитель профильного управления Сергей Ломовцев. Кадровое решение после ухода Аскерова в ближайшие дни принято не будет: глава муниципалитета находится на больничном.