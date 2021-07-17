Губернатор Челябинской области встретился с пострадавшими от лесных пожаров южноуральцами

Жители поселков Джабык и Запасное завалили Алексея Текслера вопросами

Сегодня, 17 июля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер проконтролировал ход работ в пострадавших от лесных пожаров поселках Джабык и Запасное Карталинского района и пообщался с местными жителями, передает корреспондент ИА «Первое областное» с места событий.

С понедельника, 12 июля, здесь идет разбор завалов, образовавшихся на месте сгоревших домов и хозяйственных построек. На месте одних подворий площадки уже чистые, другие по просьбе собственников подрядчики не разбирают. Напомним, вести работы только в присутствии собственников распорядился Алексей Текслер.

Местные жители, увидев губернатора, сразу же завалили его вопросами. Погорельцев интересуют, конечно, порядок получения выплат и восстановления жилья.

«К 1 октября дома будут! Уже найдены три подрядчика, есть типовые проекты. Строить будем за свой счет, вам платить ничего не придется!»— заверил жителей поселка Джабык Алексей Текслер.

В поселке Запасном, куда также отправился глава Челябинской области, местные жители подняли серьезную проблему профилактики пожаров. Сразу несколько человек один за другим рассказывали губернатору о том, что во время наводнения, накрывшего юг области семь лет назад, были разрушены местные пожарные пруды. В итоге 8 июля, в первый день наступления огня на Запасное, местным жителям и лесникам пришлось отражать атаку стихии в условиях дефицита воды.

«Вы построите нам дома, спасибо. Но что мы будем делать, если снова начнется лесной пожар?»— спросила одна их погорелиц.

Алексей Текслер заверил южноуральцев, что в курсе проблемы, над ней уже работают специалисты.