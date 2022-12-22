В Карталинском районе избран глава Еленинского поселения

Должность оставалась вакантной с весны 2021 года

Депутаты Еленинского сельского поселения (Карталинский район) единогласно проголосовали за нового главу администрации. Руководителем избран Сергей Коркин, в прошлом — местный участковый уполномоченный, а до сегодняшнего дня — замглавы Еленинки, сообщили Первому областному информагентству в аппарате районной администрации.



«За Сергея Коркина проголосовали десять депутатов из десяти, разногласий не возникло», — уточнила руководитель аппарата администрации Карталинского района Елена Борисова.

Как сообщало Первое областное информагентство, прежний глава Еленинского поселения подал в отставку весной 2021 года. В июле того же года два входящих в поселение населенных пункта, Джабык и Запасное, пострадали от лесных пожаров. Конкурс на соискание должности сельского главы объявлялся несколько раз, но все время признавался несостоявшимся.

Пройти очередную конкурсную процедуру захотели только два кандидата: замглавы еленинской администрации, в прошлом сотрудник МВД Сергей Коркин и юрист Новокаолинового ГОКа Екатерина Симонова.