В Карталинском районе депутаты во второй раз сорвали выборы главы крупнейшего поселения

Еленинское сельское поселение живет без руководителя администрации с июня 2021 года

28 июля в Карталинском районе в очередной раз прошли выборы главы Еленинского сельского поселения. Как и в октябре 2021 года, они признаны несостоявшимися: сельские депутаты испортили треть бюллетеней, сообщил Первому областному информагентству глава Карталинского района Анатолий Вдовин.



Конкурс на соискание должности главы Еленинского поселения (включает саму Еленинку, населенные пункты Джабык, Новокаолиновый, Запасное) прошел легитимно, в финал вышли два заместителя главы поселения. Оба еленинцам хорошо знакомы: Татьяна Костик исполняет обязанности главы с момента отставки предшественника, Виталия Демарева, в этом статусе она пребывала в том числе во время печально известного пожара в Джабыке и Запасном. Сергей Коркин в свое время служил здесь участковым уполномоченным полиции.

По словам Анатолия Вдовина, за Коркина отдали голоса пять из 11 депутатов сельсовета, один поддержал Татьяну Костик, один просто не явился на заседание, трое испортили бюллетени.

Аналогичная ситуация, напомним, сложилась здесь в октябре 2021 года: тогда депутаты тоже сорвали заседание, на котором должны были выбрать одного из финалистов конкурса.

Вдовин также сообщил, что отдельные члены Еленинского совета несколько раз писали жалобы президенту РФ, губернатору Челябинской области, в прокуратуру.

«Утверждали, что проведение конкурса на соискание должности главы затягивается из-за козней администрации Карталинского района: мы, мол, не присылаем в село своих членов конкурсной комиссии. На самом деле несколько месяцев шел в разных инстанциях судебный процесс. Еленинские депутаты изменили устав поселения, постановив, что преимущественное право, „двойной голос“ в конкурсной комиссии принадлежит председателю сельсовета. Район в суде в итоге проиграл. Как только было объявлено решение последней инстанции, мы сразу же сформировали комиссию — и снова поселение осталось без главы», — объяснил Анатолий Вдовин.

Объявить новый конкурс сельсовет просто не успеет: 11 сентября 2022 года депутатам предстоят перевыборы, так что определиться с главой еленинцы смогут не раньше октября.