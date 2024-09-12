В ГУ юстиции Челябинской области назначен временный руководитель

Обязанности будет исполнять замначальника управления

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил временного руководителя в Главное управление юстиции региона. Соответствующие обязанности возложены на замначальника ГУ Ярослава Тляшева.

Он также продолжит исполнять свои основные должностные обязанности.

Напомним, экс-глава ГУ юстиции Челябинской области Валерий Быков с 10 сентября ушел в отставку по собственному желанию в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной службе.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало о назначении и. о. министра экологии Челябинской области.