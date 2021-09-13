В Госудуму внесли законопроект об ужесточении наказания для педофилов

Пожизненные приговоры теперь будут выносить чаще

В Госудуму внесли проект об ужесточении наказания для педофилов. Депутаты изменили определение преступлений, попадающих под статью, а также обеспечили более частое применение пожизненного заключения. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщили в пресс-службе Госдумы РФ.

Новый законопроект изменит 131 и 132 статьи Уголовного Кодекса. Сейчас, согласно этим статьям, виновного могут лишить свободы на срок от 15 до 20 лет, либо оставить за решеткой пожизненно. Однако имеется важное условие: такие меры применяются, только если жертва была младше 14 лет. Новый законопроект по-иному определяет возраст жертвы. Теперь под статью о педофилии будут попадать преступления, совершенные в отношении лиц младше 18 лет.

Кроме того, депутаты внесли изменения в список преступлений, за который по этим статьям можно получить пожизненное заключение. Высшую меру наказания предлагают применять за повторное насилие над несовершеннолетними, за преступление в отношение двух и более несовершеннолетних, а также за сопряжение насилия с другим тяжким или особо тяжким преступлением.

Помимо этого законопроекта, в нижней палате парламента сейчас работают над законом о постоянном контроле за теми, кто, отбыв заключение, вышел на свободу.