В Госдуме создана группа по защите россиян от алкоголя и табака

Первой темой для работы межфракционного объединения станет вопрос отравления суррогатным алкоголем в новогодние выходные

В Госдуме РФ прошло первое совещание межфракционной рабочей группы по защите здоровья нации от алкогольной, табачной и наркотической угроз. Утвержден состав объединения, возглавил его вице-спикер Шолбан Кара-оол, сообщает пресс-служба ГД.



В группу вошли депутаты от всех пяти фракций нижней палаты парламента. Так, заместителями Шолбана Кара-оола стали единоросс Бийсултан Хамзаев, коммунист Алексей Куринный, Василий Власов из ЛДПР, Николай Бурляев («Справедливая Россия — За Правду»), и руководитель фракции «Новых людей» Алексей Нечаев. Кара-оол надеется, что межфракционный формат позволит использовать разные подходы к решению проблемы алкоголизации населения.

«Понятно, что решение не может лежать в какой-то одной плоскости. Это целый комплекс задач должен быть. Возможно, даже несколько базовых моделей придется рассматривать и предлагать. Намерен слышать все предложения — до самых радикальных — по вопросам борьбы с алкоголизацией. Мы должны хорошо видеть разброс тем и подходов к проблеме. Он очень большой. А это значит, подчеркну еще раз, что простых решений тут быть не может», — прокомментировал появление новой структуры вице-спикер Госдумы.

Рабочая группа должна заняться выработкой новых мер защиты здоровья нации от пагубных явлений, кроме того, депутаты должны разработать новые законопроекты по здоровьесбережению России. Так, темой рабочего заседания, назначенного на 15 декабря, станет защита граждан от отравления суррогатами в новогодние праздничные каникулы.