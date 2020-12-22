В ГКУ Южного Урала появился главный контролер государственных закупок

На должность первого заместителя начальника управления назначен член регионального кадрового резерва

21 декабря Главное контрольное управление Челябинской области обрело первого заместителя: постановлением губернатора Алексея Текслера на эту должность назначен Павел Перебатов.



Как сообщили «Первому областному» информационному агентству в ГКУ Южного Урала, Павлу Перебатову 41 год, до сих пор он работал начальником отдела госслужбы, бухучета и хозяйственного обеспечения, одновременно являлся контрактным управляющим ведомства. В новой должности ему предстоит курировать направления государственных закупок и административную практику. Также, по информации из открытых источников, весной 2019 года Павел Александрович вошел в кадровый резерв Челябинской области.

Отметим, должность первого заместителя начальника ГКУ оставалась вакантной с января 2020 года, когда прежний замруководителя Светлана Мишукова перешла на работу в правительственное управление проектной деятельности.

Интересно, что 21 же декабря назначение по тому же профилю состоялось в администрации Челябинска: городское управление муниципальных закупок возглавил Артем Колесников. Его в числе прочих и будет контролировать Павел Перебатов.