В ФСБ проследили путь бомбы, взорвавшейся на Крымском мосту

Организатором теракта называют руководителя главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова

Российские контрразведчики установили участников и организаторов взрыва на Крымском мосту. Руководство ФСБ РФ опубликовало подробный доклад о работе украинских диверсантов из главного управления разведки (ГУР ВСУ), сообщает ТАСС.



По версии российского следствия, непосредственным организатором теракта, произошедшего 8 октября, выступил руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов, его штатные сотрудники задействовали свою агентуру в России, Болгарии, Грузии, Армении.

Взрывное устройство прошло долгий путь: бомбу спрятали в рулонах с 22,7 тонны строительной полиэтиленовой пленки, в начале августа груз отправился из порта Одессы в порт Русе (Болгария), организаторами перевозки указывались ООО «Транслогистик УА» (Киев) и Baltex Capital S. A. (Русе). Затем рулоны с опасной начинкой из Болгарии были отправлены в грузинский порт Поти, а из Грузии — в Армению. К перевозке были привлечены граждане Украины (Михаил Цюркало, Денис Ковач, Роман Соломко), Грузии (Сандро Иносаридзе и некий Леван) и Армении (Артур Терчанян).

Уже в первых числах октября в Ереване груз растаможили по правилам ЕАЭС (Евразийского экономического союза), затем агенты ГУР ВСУ подменили документы. Новым отправителем оказалось армянское ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП», пленку фирма якобы отправляла в Москву.

Грузинский грузовик с бомбой 4 октября прибыл в Россию через Верхний Ларс, 6 октября пленку разгрузили в Армавире на оптовой базе. 7 октября документы снова поменяли: теперь бомбу в пленке по бумагам везли из ульяновского ООО «ТЭК-34» в несуществующую фирму в Крыму.

Дальнейшее известно: палеты с пленкой и взрывчаткой загрузили в фуру россиянина Махира Юсубова, утром 8 октября, когда машина находилась на Крымском мосту, в непосредственной близости от железнодорожных путей, был произведен подрыв. Погибли водитель и еще шесть человек, оказавшихся рядом с местом теракта.

«Контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками преступной схемы осуществлял сотрудник ГУР украинского минобороны, представлявшийся Иваном Ивановичем, использовавший для координации как виртуальный анонимный номер, купленный в интернете, так и зарегистрированный на гражданина Украины Сергея Владимировича Андрейченко (1988) из Кременчуга. На сегодня задержаны 5 граждан России, 3 гражданина Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления», — резюмировали в ФСБ РФ.

Расследование продолжается.