В Еткульском районе на второй срок переизбрали главу

За Юрия Кузьменкова единогласно проголосовали 15 депутатов

В Еткульском районе сегодня, 29 ноября, выбрали главу. На второй срок депутаты избрали Юрия Кузьменкова, рассказала ИА «Первое областное» председатель районного собрания депутатов Наталья Васильева.

У Юрия Кузьменкова в конце этого года истек пятилетний срок полномочий руководства районом. На выборы комиссия допустила четырех кандидатов: действующего главу, начальника районного управления соцзащиты Валерия Бурова, главу Еманжелинского поселения Антона Костромитина и главу Ново-Батуринского поселения Татьяну Поросину.

По словам Натальи Васильевой, в ходе голосования за Юрия Кузьменкова народные избранники отдали все голоса.