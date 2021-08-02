В довыборах районных депутатов Челябинска примут участие 107 человек

Больше трети претендентов на местные мандаты — самовыдвиженцы

Жителям Челябинска в сентябре предстоит голосовать не только за кандидатов в депутаты Государственной думы: в шести из семи районов областного центра пройдут довыборы в местные депутатские советы. По данным избиркома Челябинской области, на 10 мандатов, освобожденных с момента избрания этих представительных органов в 2019 году, претендуют 107 человек, 37 из них — самовыдвиженцы.



Судя по сведениям, приведенным на сайте региональной избирательной комиссии, на 2 августа официально зарегистрировались 22 кандидата из 107 выдвинувшихся.

15 человек, в том числе восемь самовыдвиженцев, намерены принять участие в довыборах по Центральному району Челябинска. Зарегистрирована тут пока только член партии «Коммунисты России», преподаватель Челябинского института путей сообщения Анна Матвиенко.

Меньше всего кандидатов выдвинулись в Тракторозаводском районе: на мандат здесь претендуют семь человек, в том числе один самовыдвиженец. Пока никто из них не стал официально зарегистрированным кандидатом.

Шесть партийцев и три самовыдвиженца выдвинулись в совет Металлургического района. Здесь успели зарегистрироваться независимый кандидат магнитогорский студент Данил Компасов, директор школы № 103 Андрей Першин от «Единой России» и директор частной охранной организации «Центр» Олег Петухов от партии «Родина».

В Ленинском районе должны довыбрать сразу двух депутатов. В общей сложности на два районных мандата претендуют 15 человек, в том числе четыре самовыдвиженца. Зарегистрированы на 2 августа пенсионерка Елена Савиновских от КПРФ, водитель-экспедитор ООО «Перспектива» Александр Свинцов («Яблоко»), руководитель направления по ремонту и обслуживанию оборудования магистрального субдивизиона ЧТПЗ, единоросс Иван Соломеин, самовыдвиженцы Ксения Тихонова (при этом она ведущий специалист районного отделения ЕР), руководитель отдела снабжения ООО «Дрогери» Юрий Флек и безработный Кирилл Кожевин.

В Курчатовском районе Челябинска выдвинуты 10 человек. Интересно, что один из самовыдвиженцев — Вячеслав Ершов, в июне добровольно сложивший с себя полномочия депутата ЗСО от «Единой России». На районные довыборы он идет в качестве руководителя общественной организации «Социальный фонд развития Челябинской области Вячеслава Ершова». Всего самовыдвиженцев в Курчатовском районе четыре человека, но зарегистрировалась пока только Юлия Власова, экономист ООО «Вавилон». Кроме нее официальными кандидатами уже стали второй секретарь обкома КПРФ Александр Андреев и пенсионер, член «Коммунистов России» Людмила Татаринова.

Наконец, сразу четырех депутатов местного уровня предстоит выбрать в Калининском районе Челябинска. По четырем избирательным округам здесь выдвинулся 41 кандидат, независимых среди них 17 человек. Официально зарегистрировались на сегодня самовыдвиженцы заместитель гендиректора ООО «Дрогери» Игорь Маклаков, врач-эпидемиолог областной больницы № 3 Всеволод Иткис и студент из Сосновского района Владимир Силантьев. «Единую Россию» представляют маркетолог «Треста „Магнитострой“» Кирилл Кочкин и сотрудник «Центра общественного мониторинга Челябинской области» Максим Голощапов. Кроме того, зарегистрированными кандидатами уже стали руководитель отдела продаж ООО «Динамик Групп» Евгений Огневой и безработный Максим Маслов (партия «Родина»), безработный Виктор Попов и инженер Антон Татаринов («Коммунисты России»).

Напомним, 17—19 сентября жители Челябинской области примут участие в выборах в Государственную думу РФ, кроме того, в Курчатовском районе пройдет голосование за кандидатов в ЗСО Челябинской области. По области пройдут также 94 местные выборные кампании.