В «дорожном» ведомстве Челябинской области прошла рокировка заместителей министра

Первому и «просто» заместителям главы Миндорхоза поменяли весь функционал

Заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислава Харченко можно поздравить с повышением. 15 января на портале правовой информации опубликовано губернаторское постановление о назначении Станислава Юрьевича и. о. уже первого замминистра вместо уволенного накануне Нового года Александра Филиппова. Кресло «просто зама», как сообщили Первому областному информагентству в ведомстве, дожидается бывшего вице-мэра Челябинска Александра Егорова. В Миндорхозе ожидают, что новичок приступит к работе в течение буквально нескольких дней.



Напомним, на итоговой пресс-конференции в конце 2020 года губернатор Алексей Текслер анонсировал увольнение первого заместителя главы Миндорхоза Александра Филиппова. Вскоре было объявлено о переходе Александра Егорова в дорожно-транспортное ведомство. Нюансы становятся ясны лишь сегодня: поскольку Егоров — специалист по транспорту, а Филиппов как раз курировал в министерстве эти вопросы, эксперты автоматически посчитали, что вице-мэр займет как раз место первого заместителя министра.

Оказалось — не так. На этой неделе отдельным распоряжением Алексей Текслер развернул на 180 градусов функционал первых лиц министерства. Станислав Харченко в роли и. о. первого заместителя, как и в прежней должности, продолжит заниматься вопросами дорожного строительства. А Александру Егорову остается место «просто зама», в ведение которого переданы все транспортные вопросы. В том числе, напомним, и идея создания в рамках Челябинской агломерации единой системы пассажирских перевозок.