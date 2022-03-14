В Донецке от украинской ракеты погибло 20 человек

Тактическая ракета с кассетным боеприпасом была выпущена с подконтрольной нацбатам территории

20 человек погибли, 28 ранены в результате ракетного обстрела жилых кварталов Донецка. Как заявил пресс-секретарь Минобороны РФ Игорь Конашенков, пуск ракеты с кассетным боеприпасом был произведен с подконтрольной нацбатам территории в районе Красноармейска.



По данным пресс-службы МО РФ, удар тактической ракетой «Точка У» был произведен украинскими националистами 14 марта около 11-30 по московскому времени. В результате подрява кассетной боевой части в центре Донецка на месте погибли 20 человек, еще 28 мирных жителей, в том числе дети, получили тяжелейшие ранения.

«Применение такого оружия по городу, где заведомо нет огневых позиций вооруженных сил, то есть по мирному населению, является военным преступлением. Снаряжение боевой части ракеты „Точка-У“ кассетным боеприпасом доказывает, что целью удара по городу было убийство максимально большого количества мирных жителей», — заявил генерал-майор Конашенков.

Напомним, тактические ракетные комплексы «Точка-У» с 2019 года не состоят на вооружении Вооруженных сил РФ. Решение же на применение такого типа ракетного вооружения принимает как минимум командование украинской группировкой войск после утверждения руководством вооруженных сил Украины в Киеве, отметил Игорь Конашенков.