В Донбассе и на освобожденных территориях стартовали референдумы по присоединению к России

Приехавшие в Челябинскую область жители ЛДНР, Запорожья, Херсонщины тоже могут принять участие в голосовании

В 8 часов московского времени 23 сентября в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях стартовали референдумы по вопросу о присоединении к России. Голосование продлится пять дней, вплоть до 27 сентября, сообщает пресс-служба правительства ДНР.



Глава ДНР Денис Пушилин утром обратился к гражданам с видеопосланием.

«Более восьми лет мы ждали этого момента. Ждали тревожными ночами и напряженными буднями, на фронте и в тылу. Ждали так, как ждут возвращения в семью после долгих лет разлуки. Проведение референдума — историческая веха. Не только потому, что мы уверены в его положительном результате, а потому, что это кульминация нашего общего непростого пути. Сначала мы стали независимым государством, затем добились признания Республики, и вот он, третий шаг — объединение с Россией. „Мы возвращаемся домой!“ — это главный мотив всех наших дел и сражений, сокровенное желание и одновременно абсолютная уверенность в том, что наступит тот день, когда мы станем Россией! В нашем стремлении к объединению с Родиной и нашем общем стремлении к мирной жизни нам нет равных. Я рад не только за всех жителей Республики, но и за Российскую Федерацию, которая прирастет непокоренным Донбассом. Этот референдум — решающий, прорывной шаг в новую реальность: в состав мощной, сильной духом, свободной России!» — заявил Денис Пушилин.

По данным РИА «Новости», в Запорожской и Херсонской областях вопрос в бюллетенях звучит как: «Поддерживаете ли вы выход из состава Украины, образование области как самостоятельного государства и вхождение в состав России?», в ДНР и ЛНР — как «Вы за вхождение в состав России на правах субъекта Федерации?».

РИА «Новости» также сообщает, что в целях безопасности (украинские войска продолжают обстреливать мирные города и гражданские объекты) первые четыре дня голосование будет проводиться на придомовых территориях и на дому, очно — только 27 сентября. Итоги референдумов планируется подвести уже 27—28 сентября.

Напомним, жители Донбасса и освобожденных территорий, приехавшие в Челябинскую область, также могут принять участие в референдумах о будущем своей малой родины: из числа сотрудников избиркомов ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсона сформированы четыре избирательные комиссии, они начали работу на Южном Урале в 10 часов местного времени.

Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе избиркома Челябинской области (это ведомство помогает донбасцам организовать работу), на Южном Урале референдумы стартовали в 10 часов местного времени. С 23 по 26 сентября граждане ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей могут проголосовать в ДК им. Колющенко в Челябинске, в эти же дни в регионе будут работать мобильные пункты голосования. 27-го числа — только в ДК Колющенко.

«Для меня референдум значит, что мы наконец-то будем вместе с Россией. Мы очень долго этого ждали, так что ощущения самые радостные. Нам в Челябинской области помогают во всем, все необходимое для работы предоставили — как челябинцы, так и наши люди, живущие здесь», — поделилась секретарь избирательной комиссии от Запорожской области в Челябинске Вероника Василянская.

