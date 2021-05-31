В девяти муниципалитетах Южного Урала пройдут довыборы депутатов

За ходом выборов проследят 40 общественных наблюдателей

В первое воскресенье июня жители девяти муниципалитетов Челябинской области должны будут избрать депутатов в местные представительные органы: по разным причинам в районных парламентах образовались вакансии. За ходом этих кампаний будут следить наблюдатели Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, сообщает пресс-служба Общественной палаты региона.

Довыборы пройдут 6 июня в Аргаяшском, Брединском, Верхнеуральском, Катав-Ивановском, Кунашакском, Нагайбакском, Октябрьском, Чебаркульском, Чесменском муниципальных районах. Посвященное муниципальным кампаниям совещание Общественного штаба прошло 31 мая. По мнению руководителя штаба Валерия Шагиева, события 6 июня станут репетицией перед кампанией по выборам в Госдуму, намеченным на сентябрь 2021 года.

Общественников проконсультировал также председатель избиркома Челябинской области Сергей Обертас.

«6 июня в 20 УИК (участковые избирательные комиссии. — Прим. ред.), в 18 точках пройдет выборная кампания — это 9 муниципальных районов. Выборная кампания идет, остается 67 зарегистрированных кандидатов, фамилии которых попадут в избирательные бюллетени. Стартовала процедура досрочного голосования. Проголосовали 2 человека. Основную массу избирателей мы ожидаем 6 июня на избирательных участках. Голосование будет проходить в течение одного дня, откроются избирательные участки в 8:00 и закроются в 20:00 часов. Отмечу, мы также будем продолжать готовиться к основным выборам, которые пройдут в сентябре 2021 года. Надеюсь, что предстоящие выборы будут правомерными и легитимными», — рассказал Сергей Обертас.

По данным штаба, на 20 участковых избиркомах будут задействованы 40 общественных наблюдателей. Каждый из них уже 1 июня пройдет онлайн-обучение по основным вопросам выборного законодательства, правовому статусу всех участников кампаний, видам возможных нарушений. Вообще уже в 14 муниципалитетах области прошли подобные обучающие семинары. Знания о выборных процедурах получили 967 человек, всего в рамках проекта Общественного штаба обучение пройдут пять тысяч южноуральцев.

Напомним, Общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами был сформирован при Общественной палате региона в начале марта. В его состав вошли 20 человек — представителей некоммерческих организаций, СМИ, образовательных учреждений.