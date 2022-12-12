В День Конституции Алексей Текслер вручил паспорта 31 челябинскому школьнику

Губернатор пожелал ребятам быть достойными гражданами России

Сегодня, 12 декабря, в рамках Всероссийской акции «Мы — граждане России!» и по случаю Дня Конституции губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил паспорта 31 школьнику, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Обращаясь к юным гражданам, глава региона отметил, что с получением паспорта у человека появляются новые права, но также появляется ответственность — в первую очередь за собственные решения.

«Я искренне хочу, чтобы вы гордились высоким званием гражданина Российской Федерации и новый статус послужил для вас стимулом, в первую очередь для личностного роста. Каждый из вас уже добился определенных успехов в учебе, спорте или творчестве. В своем юном возрасте вы уже доказали, что обладаете огромным потенциалом, и я желаю, чтобы вы его использовали для себя, для своих родных и в интересах нашей Родины», — подчеркнул Алексей Текслер.

По словам губернатора, сейчас страна переживает переломный момент: российские военнослужащие в ходе специальной военной операции защищают конституционные интересы России.

«Их подвиг, самоотверженность должны служить примером для вас, для молодого поколения», — сказал Алексей Текслер.

Губернатор пожелал школьникам быть достойными гражданами своей страны и ее патриотами.

«Идите вперед, стремитесь, добивайтесь. Верьте, что вы можете достигнуть самых больших результатов. Впереди большая и интересная жизнь. Хочу, чтобы у вас все получалось, мы будем создавать условия, будем помогать», — добавил глава региона.