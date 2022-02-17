В четырех муниципалитетах Челябинской области единороссов возглавили главы районов

На Южном Урале без перерыва идут отчетно‑выборные конференции местных отделений партии

В двух районах Челябинска и двух сельских муниципалитетах секретарями отделений партии «Единая Россия» стали местные главы, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе реготделения ЕР.



Как сообщало ИА «Первое областное», накануне был избран секретарем Курчатовского отделения партии глава района Сергей Антипов. Он сменил на этом посту экс-депутата ЗСО Вячеслава Ершова. Аналогичная ситуация сложилась в Ленинском районе Челябинска. Ранее местное отделение возглавлял спикер райсовета депутатов Андрей Рябенко, теперь ему на смену пришел руководитель администрации Александр Орел.

В Троицком и Уйском районах Челябинской области также руководство единороссами перешло от председателей представительных органов к главам муниципалитетов: в Троицком районе Ларису Шумкину сменил Тимур Мухамедьяров, в Уйском вместо Александра Абрамкина секретарем отделения ЕР стал Вениамин Владельщиков.