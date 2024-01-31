В Челябинскую область вернулись два военнопленных из зоны СВО

Участники спецоперации из Магнитогорска и Копейска полгода провели в украинском плену

В результате обмена военнопленными вернулись в Челябинскую область два участника спецоперации на Украине. Южноуральцы полгода пробыли в плену, а сегодня, 31 января, вернулись на родину к своим семьям. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Челябинской области Юлия Сударенко.

«К нашему большому счастью, обмены пленными продолжаются и сегодня в числе 195 российских военнослужащих, которые вернулись на Родину, двое южноуральцев из Магнитогорска и Копейска. В плену военнослужащие находились с июля-августа 2023 года», — сообщила Юлия Сударенко.

Омбудсмен также добавила, что ежедневно продолжают поступать обращения по вопросам установления места нахождения и возвращения из плена военнослужащих из Челябинской области.

Она выразила признательность уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой и Министерству обороны РФ за то, что челябинские бойцы смогли вернуться к своим семьям. По словам Юлии Сударенко, с начала СВО удалось вернуть из плена 25 жителей Челябинской области.