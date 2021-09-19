В Челябинскую область пришли заморозки и мокрый снег

Ночные температуры упали до нуля, первые «зимние» осадки уже зафиксированы в горно-заводской зоне

19 сентября температура в Челябинской области не поднимется выше +10 градусов, на территории региона ожидаются небольшие дожди, возможен мокрый снег, сообщает гидрометцентр Южного Урала.



По данным синоптиков, в области днем будет сохраняться температура в диапазоне +5 — +10 градусов, в ночь на понедельник она опустится до 0 — +2, местами до −4 градусов. Ветер не слишком сильный, до 13 метров в секунду, но местами возможны порывы до 18 метров в секунду.

Повсеместно возможны дожди, временами с мокрым снегом. Первый снег, напомним, накануне, 18 сентября, уже был зафиксирован в районе хребта Уреньга под Златоустом. По свидетельству очевидцев, в Саткинском районе обочины федеральной трассы М-5 «Урал» также покрыты свежевыпавшим снегом.