В Челябинской области завершились выборы депутатов в ЗСО

Явка на шесть вечера составила почти 38%

В Челябинской области завершилось трехдневное голосование. С 12 по 14 сентября южноуральцы отдавали свои голоса за депутатов в Законодательное cобрание региона и органы местного самоуправления. Эти выборы запомнятся спокойной обстановкой, колоритными избирателями и консервативными оценками экспертов. Последние минуты работы УИКов запечатлел наш фотограф Дмитрий Сопильняк.

На шесть часов вечера 14 сентября явка по всей области составила 37,69% с учетом ДЭГ. В электронном голосовании приняло участие более 80% заявителей.

Повестка в этом году была спокойной. На выборы шли семьями, с пожилыми и детьми. 13 сентября, в субботу, избирательные комиссии встречали молодоженов. А впервые голосующие получали в подарок спортивную бутылочку.





Сегодня, в завершающий день, креативность избирателей перешла в новое русло. Если в пятницу и субботу граждане приносили подарки в виде цветов и выпечки своим местным комиссиям, то в воскресенье люди стали приходить на голосование в костюмах сказочных персонажей. Особенно всех удивил житель Чесменского района в костюме Лабубу. Так удивил, что попал в федеральную повестку СМИ.





За ходом голосования следили наблюдатели. В Центре общественного наблюдения круглосуточно шла работа. На горячую линию поступило 270 обращений. Звонки носят разъяснительный характер.

«Избиратели уточняют номер своего участка, участковых комиссий, чтобы позвонить и вызвать на дом голосование. Есть ряд жалоб от кандидатов, что им не дают делать ксерокопии документов членов УИК, которые выходят на надомное голосование. Это запрещено законом. Не все с пониманием относятся», — пояснил председатель избиркома Челябинской области Евгений Голицын.





В Центре наблюдения за выборами фиксируют, что некоторые кандидаты размещают недостоверные сведения о ходе голосования и тем самым дискредитируют процесс.

«Избирательный процесс идет спокойно, ровно. Никаких жалоб не поступало, что где-то ущемили права журналистов, не пустили на участок или какую-то информацию не предоставили», — сообщила председатель Союза журналистов региона Светлана Зайцева в Центре общественного наблюдения.

Речь идет об аккредитованных журналистах. Они могут работать на участках, запрашивать документы, проводить фото- и видеосъемку. Аккредитацию от избиркома прошли 69 редакций.





Московский политолог Дмитрий Орлов оценил избирательную кампанию в Челябинской области как достойную. Он считает, что оппозиционные кандидаты использовали далеко не в полной мере свои возможности.

«Кампания проходит конкурентно, но именно с нишевой конкуренцией. Фон голосования в третий день достаточно позитивный, мы не видим нарушений, которые могли бы поставить под сомнения выборы. Ни по характеру, ни по масштабу мы таких нарушений не наблюдаем. Это будет одна из наиболее достойных кампаний в России и по конкуренции, и по тем аргументам, которые звучали, и по представительности законодательного уровня», — прокомментировал политолог, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникации (АПЭК) Дмитрий Орлов.

Тем временем вся область ждет результатов выборов, чтобы узнать, какой округ стал самым активным и кто же будет представлять депутатский корпус в регионе и на местах.