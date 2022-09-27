В Челябинской области завершено голосование на референдумах о вхождении в состав России

Волеизъявление жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей Украины проходило с 23 по 27 сентября

Голосование на референдумах о вхождении в состав России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей Украины, организованное на территории Челябинской области, официально завершилось, сообщила пресс-служба избирательной комиссии Челябинской области.



Голосование для проживающих на Южном Урале граждан ЛНР, ДНР, а также жителей Запорожской и Херсонской областей Украины проходило с 23 по 27 сентября. Челябинский облизбирком оказывал содействие участковым комиссиям республик и областей, где был объявлен референдум.



«Проведением голосования занимались участковые комиссии референдумов соответствующих республик и областей. В Челябинской области организационно-техническое содействие участковым комиссиям оказал облизбирком в рамках международного сотрудничества с ЦИК РФ», — уточнили в облизбиркоме.



С 23 по 26 сентября в Сатке, Троицке и Магнитогорске работали мобильные площадки, чтобы проживающие там и в ближайших населенных пунктах участники референдума могли проголосовать.



За время голосования в кол-центр зарубежных избирательных комиссий на территории Челябинской области поступило 167 обращений, в том числе по вопросам голосования вне помещения.



Выездное голосование проводилось в Коркино, Еманжелинске, Миассе, Чебаркуле, Кизиле, Копейске, Кременкуле и в городе Челябинске.



В настоящее время идет подсчет голосов и подведение итогов.



Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что явка на референдумах превысила 50%, в связи с чем они были признаны состоявшимися.