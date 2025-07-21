В Челябинской области завершена регистрация кандидатов в Заксобрание 8‑го созыва

Всего на места в ЗСО претендуют более 400 человек

Завершен очередной этап избирательной кампании в Заксобрание Челябинской области восьмого созыва, окончена регистрация кандидатов в депутаты, сообщает облизбирком.

По 30 одномандатным избирательным округам зарегистрированы 160 кандидатов из 168 выдвинувшихся, в том числе от КПРФ, ЛДПР и партии «Новые люди» — по 30 человек, от «Единой России» — 29, от «Справедливой России» — 28, от Партии пенсионеров — 12 кандидатов, также зарегистрирован один кандидат-самовыдвиженец.

«Пять кандидатов утратили статус, трем — отказано в регистрации», — сообщили в облизбиркоме.





Кроме того, зарегистрированы списки кандидатов от шести политических партий по единому округу: «Единая Россия» — 46 кандидатов, КПРФ — 43, ЛДПР — 45, «Новые люди» — 41, Партия пенсионеров — 31, «Справедливая Россия» — 66 кандидатов.