В Челябинской области завершается переход к одноуровневой системе управления

Последние десять районов преобразованы в муниципальные округа

В Челябинской области больше не осталось районов. Решением депутатов Заксобрания последние десять районов преобразованы в муниципальные округа, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на решение южноуральского парламента.

Уходят в небытие Агаповский, Еманжелинский, Еткульский, Карталинский, Каслинский, Катав-Ивановский, Красноармейский, Троицкий, Уйский, Чебаркульский районы.

Таким образом, завершается процесс перехода к одноуровнему муниципальному управлению. Такая система позволит сократить бюрократический аппарат и затраты на его содержание, при этом, подчеркивают в парламенте, доступность органов власти для населения сохранится, несмотря на преобразования.

«В новой системе организации местного самоуправления предполагается единый консолидированный бюджет и одноуровневая система управления — на уровне муниципального округа. Власть в поселениях останется в виде территориальных представительств округа. На местах, в поселениях, будут работать представители власти, в полномочиях которых будет решение всех вопросов местного значения», — прокомментировал глава комитета по законодательству Анатолий Брагин.

Ранее в текущем году статусом муниципальных округов были наделены Ашинский, Кусинский, Аргаяшский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Кизильский, Кунашакский, Нагайбакский, Октябрьский, Сосновский, Увельский и Чесменский районы. При этом первые шаги в реализации муниципальной реформы были сделаны еще несколько лет назад. Пилотной территорией стал Коркинский муниципальный округ, по тому же пути в 2024 году пошли Саткинский, Пластовский и Нязепетровский муниципальные округа.

Следующий этап реформы — проведение выборов в новые органы представительной власти вновь образованных муниципальных округов.