В Челябинской области зарегистрированы кандидаты в Госдуму от четырех партий

Все они претендуют на мандат по Магнитогорскому округу

Представители четырех непарламентских партий зарегистрировались на выборы в Госдуму по Магнитогорскому одномандатному округу, сообщает пресс-служба избиркома Челябинской области.



В Магнитогорском округе успешно зарегистрировались заместитель председателя совета Челябинской общественной организации «Немецкий координационный центр», преподаватель истории Василий Герман (партия «Родина»), экс-проректор ЮурГУ Александр Ишимов (партия пенсионеров), первый секретарь областного отделения партии «Коммунисты России» Максим Степанов и представитель Российской партии свободы и справедливости Сергей Торопов.

Напомним, сегодня, 4 августа, — крайний срок подачи документов кандидатами-одномандатниками для регистрации на выборы в Госдуму. Девяти самовыдвиженцам предстоит еще и принести в избирательную комиссию Челябинской области подписи избирателей в свою поддержку.