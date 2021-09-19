В Челябинской области закрылись избирательные участки

За два часа до конца выборов успели проголосовать 43,15 процента от числа южноуральских избирателей

В Челябинской области завершилось голосование за кандидатов в депутаты Госдумы и по нижестоящим выборам. В 20:00 19 сентября избирательные участки, работавшие с утра 17 сентября, закрылись для электората, передает корреспондент Первого областного информагентства.



Информация по окончательной явке в Челябинской области станет известна утром 20 сентября, а результаты выборов в Госдуму, как сообщили в пресс-службе облизбиркома, будут обнародованы 21 числа, во вторник. В облизбиркоме также предлагают не доверять данным неофициальных экзит-полов из других регионов.

По последним данным, напомним, явка в Челябинской области за два часа до окончания выборов в Госдуму находилась на уровне 43,15 процента. С утра 19 сентября наблюдался практически ажиотаж: с 10 до 12 часов успели проголосовать целых четыре процента избирателей, с 15 до 18 часов — еще шесть процентов.

Напомним, жителям Челябинской области предстояло выбрать пятерых депутатов-одномандатников по соответствующему числу избирательных округов и определиться с имеющими доступ в Госдуму политическими партиями: согласно российскому законодательству, партия, преодолевшая трехпроцентную отметку при подсчете голосов, имеет право на федеральное финансирование, а получившая пять процентов — может ввести в российский парламент своего человека.