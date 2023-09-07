В Челябинской области за голосованием проследят 390 наблюдателей

Выборы в местные органы власти пройдут 10 сентября

На избирательных участках Челябинской области в единый день голосования будут работать 390 наблюдателей, сообщили сегодня, 7 сентября, в избирательной комиссии региона. На участках будут дежурить представители кандидатов, избирательных объединений и Общественной палаты.

В Облизбиркоме уточнили, что 118 наблюдателей назначили зарегистрированные кандидаты, 82 человека направили политические партии, остальные являются независимыми общественными наблюдателями, которых подготовила Общественная палата Челябинской области.

Напомним, что 10 сентября жителям 34 муниципальных образований Челябинской области предстоит выбрать своих представителей в местных органах власти. В голосовании смогут принять участие около 60 тысяч человек. Преимущественно южноуральцы будут выбирать депутатов на уровне поселений, во многих случаях пройдут дополнительные выборы.

В Магнитогорске и Октябрьском районе впервые в истории электоральных кампаний применят систему дистанционного электронного голосования. Прием заявок от избирателей на участие в ДЭГ начался 26 июля.