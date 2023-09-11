В Челябинской области явка в электронном голосовании превысила 70%

Кое-где на участки явились почти все избиратели

Накануне вечером на Южном Урале завершился единый день голосования, в ходе которого прошли муниципальные выборы. Впервые в нашем регионе применили дистанционное электронное голосование. По данным общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Челябинской области, явка в электронном голосовании превысила 70%. Окончательные итоги кампаний, которые прошли в 20 южноуральских территориях, подведут сегодня в облизбиркоме.

«Явка в электронном голосовании превысила 70% — это показывает, что новый формат оказался интереснее для избирателя в сравнении с классическими, очными форматами выборов. За выборный день в Челябинской области система дистанционного электронного голосования достойно себя показала — ни единого сбоя, лишнего бюллетеня или неучтенного голоса не было обнаружено», — заявил член общественного штаба Александр Анисимов.

В целом за подсчетом голосов и подведением итогов выборов следили 390 наблюдателей от кандидатов, партий и Общественной палаты региона. По данным на 18:00, в Челябинской области явка составила 26,47% (15 426 избирателей). Самыми активными на тот момент оказались жители Алексеевского сельского поселения в Варненском районе, где проходили дополнительные выборы депутатов в местный совет. На втором месте по явке оказалось голосование на довыборах в совет депутатов Нагайбакского сельского поселения, а следом идет аналогичная кампания в Парижском сельском поселении.

«Хочется отметить активность наблюдателей на этих выборах, они сегодня проявили себя крайне инициативными и ответственными, осуществляя мониторинг соблюдения избирательных прав граждан, обеспечивая прозрачность, легитимность и безопасность волеизъявления южноуральцев на протяжении всего дня голосования», — отметил руководитель штаба Николай Дейнеко.

Более подробно об итогах единого дня голосования в нашем регионе можно будет узнать сегодня в материале ИА «Первое областное», а накануне наши журналисты опубликовали репортаж из избирательного участка в Еткульском районе.

Кстати, нынешние выборы стали своеобразной репетицией перед электорально насыщенным 2024 годом: о подготовке к президентской кампании Первое областное информагентство ранее поговорило с председателем облизбиркома Евгением Голицыным.