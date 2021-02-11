В Челябинской области выбрали нового председателя избиркома

Седьмой состав Молодежной избирательной комиссии возглавила студентка педуниверситета

11 февраля в стенах избирательной комиссии Челябинской области прошло первое заседание седьмого созыва МИК — молодежного избиркома. Хотя ребятам из этой организации в большинстве своем нет и 20 лет, цели они ставят перед собой вполне взрослые. Выбирали новый состав тоже всерьез: своих кандидатов предлагали политические партии, молодежные палаты муниципалитетов, участковые и территориальные избиркомы.



Молодых коллег встречал председатель «взрослой» региональной комиссии Сергей Обертас. Он же открыл заседание и объяснил, чего ждет от 20 юношей и девушек. МИК — это совещательный и консультативный орган, его задача в перерывах между выборами — просвещать ровесников и тех, кто еще младше, прививать им «электоральную культуру». В дни голосований члены «молодежки» обычно работают общественными наблюдателями.

«Вы наш плацдарм в работе с молодежью! У меня самого старший ребенок — почти вашего возраста, и часто я понимаю, что ничего не понимаю при общении с ним», — объяснил затруднения «больших дядей» Обертас.

Сергей Обертас огласил повестку заседания — выборы председателя, заместителя и секретаря МИК области, утверждение планов на год — и столкнулся с вежливым молчанием в ответ на предложение повестку утвердить.

«Обычно говорят — давайте примем эту информацию к сведению», — подсказал юным коллегам руководитель облизбиркома.

Затем процитировал советский мультфильм — «Есть ли у вас план, мистер Фикс?», напомнил, что сентябрь, а с ним и выборы в Госдуму — не за горами, и представил кандидата в председатели Молодежной комиссии — студентку Южно-Уральского гуманитарно-педагогического университета Аделину Бакиеву. Аделина, хотя и получит диплом о высшем образовании только в 2024 году, в предвыборной работе уже может считаться ветераном: судя по ее странице во «ВКонтакте», в областной МИК она с 2017 года, а до того еще два года посвятила работе в комиссии Ленинского района Челябинска. В предыдущем созыве девушка исполняла обязанности председателя, так что неудивительно, что ее утвердили единогласно.

Усадив Аделину в кресло по левую руку от себя, Сергей Обертас еще раз порадовался за современную молодежь, пообещал помогать во всех начинаниях, подчеркнул свою открытость и доступность — и покинул заседание, дабы вернуться к прямым обязанностям.

Дальше заседание вела свежеиспеченный председатель МИК. Она предложила проголосовать за кандидатуру заместителя — студента челябинского филиала РАНХиГС Даниила Чебурина. Еще один молодой человек, будущий политолог Ярослав Нифонтов, выступил самовыдвиженцем. В Молодежную комиссию Нифонтова, кстати, рекомендовало руководство реготделения «Справедливой России».

Оба юноши — из предыдущего созыва МИК, оба работали в свое время в УИКах и ТИКах по месту жительства. Оба очень интеллигентны. Нифонтов в «предвыборной» речи заявил, что главную задачу комиссии видит как раз в сотрудничестве с теризбиркомами и местными властями. И, видимо, от волнения запнулся на слове «муниципалитеты». Но справился. Поэтому или нет, но большинство голосов другие члены «молодежки» отдали именно за него.

С секретарем сложностей не возникло, им стала Юлия Патрушева, тоже девушка из «ветеранов». Подавляющее большинство прочих членов Молодежной избирательной комиссии — новички, в седьмом созыве состав МИК обновился на две трети.

В заключение Аделина Бакиева рассказала о планах комиссии — проведении Дня молодого избирателя и участии в форуме «Полемика» — и объяснила разницу между основным и резервным составом МИК. Резерв — трех молодых людей — держат в «молодежке» на случай, если кто-то из основного костяка вдруг поймет, что политика и электоральное просвещение — не для него. До тех пор права «резервистов» сильно урезаны: они должны работать наравне со всеми, но не имеют права голосовать и даже не могут рассчитывать на вполне официальные удостоверения.

Завершилось всё общим фото на фоне логотипа «взрослого» избиркома.