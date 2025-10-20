В Челябинской области возбуждено уголовное дело об избиении ребенка в детском саду

Следственный комитет проводит проверку в отношении медработника в Еманжелинске

Организована доследственная проверка после публикаций в социальных сетях о инциденте в одном из детских садов Еманжелинска. Сообщается, что медицинский работник дошкольного учреждения толкнула воспитанника, в результате чего ребенок получил травму головы, сообщает СУ СК Челябинской области.

Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Будет дана правовая оценка действиям сотрудников детского сада.