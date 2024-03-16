В Челябинской области во второй день выборов президента явка составила почти 60%

Проголосовали 1 521 746 южноуральцев

Второй день голосования на выборах президента России в Челябинской области завершен. Избирательная комиссия к этому часу озвучила итоги голосования 16 марта. На 20:00 проголосовало 1 521 746 избирателей, что составило 59,28%, с учетом ДЭГ.





О том, как проходило голосование сегодня весь день сообщили журналисты информагентства. Ровно в 20:00 избирательные участки завершили свою работу. Сначала участковые избирательные комиссии переместили избирательные бюллетени из стационарных ящиков в сейф-пакеты. А уже затем они передавали оперативные данные о количестве проголосовавших избирателей в вышестоящую комиссию.

В штабе по контролю и наблюдению за выборами в Челябинской области сообщили, что сегодня на телефон «горячей линии» поступило 10 звонков. Люди интересовались возможностью проголосовать на дому и уточняли месторасположение избирательного участка по месту прописки.

«Голосование на Южном Урале проходит в штатном режиме. Уже второй день члены Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в регионе и общественные наблюдатели ведут непрерывный мониторинг избирательного процесса. Как и предполагалось, второй день голосования в Челябинской области проходит более активно. Южноуральцы приходят голосовать семьями. Отрадно видеть на избирательных участках и впервые голосующих граждан. Но вниманием не обходят и пожилых людей: они делают свой выбор с помощью надомного голосования», — пояснил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в регионе Николай Дейнеко.

Уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко проверила 56 УИКов, 3 следственных изолятора, психоневрологический интернат.

«На нашу „горячую линию“ поступило 27 обращений граждан, мы помогали им найти адреса избирательных участков, разбирались с проблемой отсутствия в списках избирателе, консультировали по ДЭГ, оказывали содействие в приглашении членов УИК на дом. А также разъяснили, что наличие агитационных печатных материалов на стационарных конструкциях в дни голосования не является нарушением законодательства», — объяснила Юлия Сударенко.

Участковые избирательные комиссии начнут свою работу 17 марта в 8:00.