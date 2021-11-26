В Челябинской области в декабре выберут трех глав муниципалитетов

Конкурсные процедуры проходят в Увельском, Сосновском и Саткинском районах

3 декабря депутаты Увельского, Сосновского и Саткинского районов должны будут выбрать новых глав муниципалитетов. Судя по информации от пресс-секретарей райадминистраций, особой конкуренции на выборах не предвидится.



В начале декабря истекает срок полномочий у трех действующих мэров: Александра Глазкова (руководит Саткинским районом с 2011 года), Сергея Рослова (Увельский район, пришел на пост в 2016 году) и Евгения Ваганова (глава Сосновского района с 2016 года). Все трое заявились на новые конкурсы. В Саткинском и Увельском районах конкуренцию собственным начальникам пытаются составить их подчиненные: в Увельском на конкурс заявился начальник местного отдела по взаимодействию с правоохранительными органами Анатолий Кожемяко, в Саткинском — руководитель районного управления ЖКХ Дмитрий Карандашов. В Сосновском районе на пост главы кроме Евгения Ваганова претендуют председатель муниципальной Общественной палаты, директор рощинской школы Александр Злоказов и заместитель главы сосновского территориального избиркома Александр Скоков.

Депутаты во всех муниципалитетах определятся с личностями новых глав 3 декабря в первой половине дня.

Напомним, в Челябинской области кандидаты в главы муниципалитетов проходят сначала через конкурсные комиссии, формируемые из делегатов от региональных властей и местных депутатов. Затем победителя выбирают из финалистов конкурса на заседании муниципального представительного органа.