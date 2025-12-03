В Челябинской области уволился первый замминистра ЖКХ

Максим Корнеев занимал должность более полугода

Максим Корнеев уходит с поста первого заместителя министра ЖКХ Челябинской области. Постановление о его освобождении от замещаемой должности подписал губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на портале официальной правовой информации.

«Освободить Максима Корнеева от замещаемой должности, расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы 26 декабря 2025 года по инициативе служащего»,— говорится в документе.

Максим Корнеев был назначен первым замминистра ЖКХ Челябинской области в марте 2025 года. До этого он занимал пост начальника управления инженерной инфраструктуры того же ведомства.