В Челябинской области утвердили схему одномандатных избирательных округов для выборов в Заксобрание

Новая схема сроком на 10 лет начнет действовать в марте 2025 года

Депутаты Заксобрания Челябинской области утвердили схему одномандатных избирательных округов для выборов в южноуральский парламент, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на итоги январского заседания.

Утверждена нарезка 30 одномандатных округов и их графическое изображение, ранее предложенное региональной избирательной комиссией.

В округах от 78 до 92 тысяч избирателей. Самые маленькие округа — номер 5 (Кунашакский район, часть Сосновского и часть Курчатовского района Челябинска), в нем проживает 78 063 избирателя, и номер 3 (включает часть Каслинского района, Кыштым, Карабаш и часть Аргаяшского района) — 78 530 избирателей. Самые «населенные» — номер 17 (часть Ленинского и Советского районов Челябинска) — 92 422 избирателя и номер 8 (часть Златоуста и Миасса) — 91 955 избирателей.

Как пояснил председатель комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Анатолий Брагин, новая схема формировалась с учетом изменившейся численности населения в ряде муниципальных образований.

«Верхняя планка количества избирателей в округе не может превышать 94 тысяч, нижняя — 77 тысяч. В этих пределах и определялись новые границы», — прокомментировал Анатолий Брагин.

Новая схема сроком на 10 лет начнет действовать в марте 2025 года.

Выборы депутатов Законодательного собрания Челябинской области пройдут в единый день голосования, 14 сентября 2025 года. В региональном парламенте планируется к замещению 60 мандатов.