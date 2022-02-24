В Челябинской области усилят контроль за школьниками в соцсетях

Такое распоряжение отдал губернатор Алексей Текслер на заседании региональной антитеррористической комиссии

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел первое в 2022 году заседание антитеррористической комиссии. Главной темой стал вопрос защиты детей и молодежи от вовлечения в террористическую деятельность, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе главы региона.



Алексей Текслер обсудил с руководителями профильных ведомств и правоохранительных структур Южного Урала организацию профилактических мероприятий. Затронули и вопрос скулшутинга. Губернатор напомнил, что стрельба в учебных заведениях теперь официально классифицируется как теракты.

«Это должно стать дополнительным сдерживающим фактором для тех, кто распространяет эту деструктивную субкультуру», — заметил Текслер.

Губернатор поручил активизировать профилактическую работу в учебных заведениях, усилить мониторинг в социальных сетях и наладить взаимодействие с родителями школьников.

В числе других вопросов, обсуждавшихся на заседании, — категорирование религиозных объектов в Челябинской области, утверждение перечня объектов топливно-энергетического комплекса региона, подлежащих категорированию в 2022 году, и вопрос антитеррористической защищенности отдельных объектов оборонно-промышленного комплекса.