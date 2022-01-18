В Челябинской области усиливают работу волонтерских центров из‑за нового штамма «омикрон»

Алексей Текслер обсудил работу формирований с региональными единороссами

В региональной партии «Единая Россия» обсудили работу волонтеров, ее решено усилить в части помощи гражданам в период ожидаемой новой волны коронавируса. Тема была поднята во вторник, 18 января, на заседании президиума регионального политсовета ЧРО ВПП «Единая Россия» с участием местных отделений партии в режиме ВКС. Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Челябинской области Алексей Текслер, кроме волонтерской работы, озвучил приоритетные задачи регионального партийного актива на 2022 год, сообщает пресс-служба правительства области.

Алексей Текслер поручил усилить партийную работу, убрать формализм в общении с гражданами, активизировать информационное направление. Также глава региона поручил мобилизовать волонтерский центр партии.

Алексей Текслер обратил внимание участников заседания на актуализацию работы волонтерских центров в связи с ожиданием новой волны коронавирусной инфекции.

«В настоящий момент у нас подготовлен план по усилению общей работы из-за ожидаемой новой волны, связанной с новым штаммом „омикрон“. Безусловно, деятельность волонтерского центра нужно в эту работу вписать», — подчеркнул Алексей Текслер.

Напомним, в Челябинской области волонтеры продолжают работу в городах и поселках, помогая одиноким пожилым южноуральцам. Добровольцы приносят продукты пожилым, доставляют лекарства, помогают вызвать медиков и оказывают любую действенную помощь.

Также на заседании президума губернатор особо отметил, как важно внимание и участие в работе общественной приемной партии. Каждый человек должен получить практическую помощь, за которой обратился, считает Алексей Текслер.

«Общественная приемная партии и ее деятельность напрямую связана с жителями по любому вопросу. Эту работу также необходимо продолжить. Ее необходимо систематизировать, обратить внимание на каждого», — сказал Алексей Текслер.

В активе партии особое внимание обратили на кадровый состав. Губернатор отметил, что каждый член партии должен быть привлечен к партийной деятельности, это одна из организационных задач исполкома и секретарей местных отделений.

«Мы должны усилить партийную работу, повысить партийную дисциплину, поднять уровень ответственности каждого члена партии за выполнение поставленных перед ними задач. По итогам сегодняшнего разговора будут подготовлены соответствующие рекомендации, и с каждым местным отделением нужно проговорить их практическую реализацию. И через полгода подвести итоги и сделать выводы», — резюмировал Алексей Текслер.