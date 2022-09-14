Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал соглашение о взаимодействии с прокуратурой региона. Подписи в документе поставили Алексей Текслер и областной прокурор Карен Габриелян. По данным пресс-службы правительства области, соглашение регламентирует совместные действия структур.

Двусторонний документ позволит наладить более интенсивный обмен информацией с органами прокуратуры. Это поможет сделать профилактику коррупционных правонарушений более эффективной, а также ускорит расследование выявляемых фактов коррупции.

На встрече с областным прокурором губернатор Алексей Текслер отметил важность двусторонней работы по противодействию коррупции. По словам главы региона, соглашение предполагает тесное взаимодействие, информационный обмен и совместную работу по конкретным мероприятиям, связанным с противодействием коррупции.

«В прошлом году в региональном правительстве было создано управление по противодействию коррупции, где проводится анализ всей информации, чтобы предотвратить любые факты, связанные с коррупцией. Мы это делаем вместе с прокуратурой. А подписанный сегодня документ регламентирует наши совместные действия», — пояснил Алексей Текслер.
По словам Карена Габриеляна, соглашением систематизируется совместная работа.

«Главная задача — соблюдение стандартов в противодействии коррупции», — отметил он.