В Челябинской области три района решили стать муниципальными округами

Теперь эти инициативы нужно согласовать с местными жителями

Три района Южного Урала приняли решение о преобразовании своих территорий в муниципальные округа. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, об этом заявил губернатор Алексей Текслер на сегодняшнем совещании с главами муниципалитетов. Речь идет о Саткинском, Пластовском и Нязепетровском районах. Там местные власти выдвинут соответствующие инициативы, но эти предложения нуждаются в поддержке жителей. Только после их согласия возможны дальнейшие изменения.

«Мы эти интеграционные процессы поддерживаем, поскольку это позволяет улучшать систему муниципального управления, экономить бюджетные средства на административные расходы и повышать качество жизни населения», — отметил глава региона.

Кроме того, губернатор поручил главам больше общаться с жителями через интернет. Законодательство уже требует от органов власти вести паблики в социальных сетях. Алексей Текслер подчеркнул, что это самый удобный способ получать информацию, давать обратную связь и обращаться со своими вопросами.

«Важно обратить внимание на соответствие госпабликов требованиям федерального закона. Прошу глав лично контролировать тему. Отдельно акцентирую внимание на работе с платформой обратной связи», — резюмировал губернатор.

Напомним, что впервые в Челябинской области преобразование в муниципальный округ произошло в Коркинском районе. Там расформировали поселковые администрации и объединили три населенных пункта в один округ, сделав одноуровневую систему управления. Плюсы очевидны: меньше затрат на администрации, единый бюджет, ускорение проведения конкурсных процедур и сокращение документооборота.