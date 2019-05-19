/ В Челябинской области таксист протаранил бетонный столб на шоссе

Авария произошла на Тургоякском шоссе.

В Челябинской области во время дорожно-транспортного происшествия таксист протаранил бетонный столб. На место происшествия в Миасский городской округ выезжал пожарно-спасательный расчет для ликвидации последствий аварии.

В 00:53 19.05.2019 года, по адресу Миасский городской округ, Тургоякское шоссе, произошел наезд легкового автомобиля на опору освещения. Для ликвидации последствий ДТП было задействовано от ГУ МЧС России по Челябинской области 5 человек и 1 единица техники. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

По словам очевидцев, у автомобиля с эмблемой известного агрегатора такси отлетело переднее колесо, после чего он врезался в столб. Все, кто находился в автомобиле, остались живы.