В Челябинской области стартуют выборы в 72 поселениях и муниципалитетах

Жителям региона в Единый день голосования предстоит выбрать шесть глав поселений, 215 местных депутатов и депутата Заксобрания

В 8 часов утра 11 сентября в Челябинской области стартуют выборы. Как сообщили Первому областному информагентству в избирательной комиссии региона, все местные территориальные и участковые комиссии готовы. В выборах имеют право принять участие 194,4 тысячи жителей области.



Как сообщало Первое областное информагентство, 11 сентября, в Единый день голосования, на территории субъекта Федерации пройдут выборы по 72 избирательным кампаниям. Южноуральцам предстоит выбрать одного депутата Законодательного собрания области по Троицкому избирательному округу, 215 сельских и районных депутатов, шесть глав поселений. Голосовать предстоит на 294 участках, свой выбор можно сделать до 20 часов.

Все избирательные участки уже оформлены информационными стендами, подготовлены списки избирателей, кабинки для тайного голосования, защитные средства — потому что ковид по-прежнему угрожает жителям региона. в Троицком избирательном округе более двух третей избирателей проголосуют по КОИБам, что ускорит подсчет голосов и гарантирует объективность итогов выборов.

Как мы сообщали ранее, на мандат депутата ЗСО претендуют шесть кандидатов от парламентских партий. На 215 местных мандатов — более 700 кандидатов.

Кроме выборов в Заксобрание интересующимся политикой стоит обратить внимание на недавно образованный Коркинский муниципальный округ: здесь предстоит сформировать представительный орган с нуля, новое собрание должно заменить собой предшественников из расформированного Коркинского района, Коркинского же, Рожинского и Первомайского поселений.