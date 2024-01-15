В Челябинской области стартует обучение обходчиков, которые расскажут гражданам про выборы

В проекте «ИнформУИК» в регионе примут участие более 7 тысяч человек

В понедельник, 15 января, на Южном Урале стартует обучение членов участковых избирательных комиссий в рамках реализации проекта информирования избирателей «ИнформУИК» на территории региона. Уже через месяц, 17 февраля, обходчики отправятся к избирателям, чтобы адресно рассказать обо всех аспектах предстоящих президентских выборов, сообщает облизбирком.

В Челябинской области в подомовом (поквартирном) обходе будет задействовано более 7 тысяч обходчиков. С 17 февраля до 7 марта они будут рассказывать гражданам о днях и времени голосования, сроках и порядке избирательных действий накануне и в дни голосования, зарегистрированных кандидатах, а также о доступных формах голосования. Также помогут выбрать наиболее удобный способ выразить свою гражданскую позицию.

Узнать обходчика можно будет по бейджу, брендированной сумке, а также по информационным материалам. Избиратель сможет попросить обходчика предъявить удостоверение члена УИК или паспорт.

Ранее Первое областное информагентство сообщало, что наблюдать за выборами президента в Челябинской области будут с помощью камер — на избирательных участках в ряде городов и районов региона уже установлено порядка 500 устройств.

Выборы главы государства пройдут весной, с 15 по 17 марта. В качестве кандидатов уже зарегистрированы представитель партии «Новые люди», вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и член фракции КПРФ в Госдуме Николай Харитонов. Всего в списке возможных кандидатов 11 человек. В их числе действующий президент Владимир Путин, который баллотируется как самовыдвиженец.

